РИАМО - 28 окт. Общая загруженность столичных дорог в понедельник вечером достигла семи баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольце и частично на Северо-Западной хорде. Кроме того, заторы есть на западе, востоке и юге МКАД.

Кроме того, движение затруднено по Ленинградскому шоссе и Ленинскому проспекту, проспектам Мира и Вернадского, Варшавском и Дмитровскому шоссе. Пробки есть на Тверском бульваре, Заменке, Кремлевской и Москворецкой набережных и других улицах центра столицы.

По прогнозу сервиса, после 20:00 ситуация на дорогах уже улучшится и будет оцениваться в пять баллов, а окончательно свободными дороги будут после 21:00.