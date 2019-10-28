РИАМО - 28 окт. Возгорание произошло в четырехэтажном здании на Полярной улице в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Полярная улица 41, сооружение 3. Возгорание было на втором этаже четырехэтажного здания», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.