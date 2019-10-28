РИАМО - 28 окт. Во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова в подмосковном Воскресенске стартовал 64-й творческий сезон, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для торжественного случая было подготовлено большое театрализованное представление «Горжусь тобой, родное Подмосковье», посвященное 90-летию Московской области. В фойе Дворца культуры многочисленных гостей встречала выставка «Народные промыслы Подмосковья» с работами мастеров Гжели, Павловского Посада, Жостова, Дулева, Гуслиц, богородской игрушки и коломенской пастилы», - говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей работала выставка, подготовленная участниками клуба «Фотолюбитель», изостудий «Карандаш» и «Винсент».

Директор ДК «Химик», заслуженный работник культуры России Алла Орлова поздравила всех со стартом нового творческого сезона. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вручил сотрудникам ДК знак отличия «За активную гражданскую позицию».

На мероприятии присутствовал Герой России, почетный гражданин Воскресенска, летчик-испытатель Сергей Богдан, который тоже поздравил своих земляков со стартом нового творческого сезона.

«Большое театрализованное представление в переполненном зрителями большом зале дворца никого не оставило равнодушным. На сцене блистали талантами творческие коллективы ДК, они показали новые концертные номера и театральную постановку, специально созданные к этому событию», - заключается в материале.