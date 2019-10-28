РИАМО - 28 окт. Селище «Голицыно 3» XIV–XVII веков стало выявленным объектом культурного наследия, соответственно был установлен режим использования земельных участков в границах выявленного памятника, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская подписала распоряжение ведомства 17 октября.

«Отнести к выявленным объектам культурного наследия и включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области выявленный объект археологического наследия селище «Голицыно 3», XIV–XVII века по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, левый берег пруда, образованного рекой Вяземкой (Большая Вяземка)», — говорится в документе.

Распоряжением также утверждаются граница территории объекта культурного наследия, режим использования земельных участков в границах территории памятника культуры.