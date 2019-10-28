РИАМО - 28 окт. С 21 по 25 октября государственными лесными инспекторами комитета лесного хозяйства Московской области проведено 447 патрулирований земель лесного фонда, выявлено свыше 200 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выявлено 212 нарушений лесного законодательства Российской Федерации. Составлен 191 протокол об административных правонарушениях. Больше всего протоколов составлено по нарушениям в Егорьевском, «Русский лес» и Ступинском лесничествах. Возбуждено 202 дела об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Основным нарушением лесного законодательства РФ по итогам проведенных патрулирований является нарушение правил пожарной безопасности (выявлено 78 нарушений).

Также в регионе исполнено 35 предписаний об устранении выявленных нарушений.