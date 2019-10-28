РИАМО - 28 окт. В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе прошла премьера иммерсивной постановки оперы «Король Артур», над которой работал столичный композитор Алексей Сергунин, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Бельканто».

Иммерсивная постановка создана по мотивам одноименной оперы XVII века за авторством Генри Перселла. Сергунин переработал это сочинение, используя возможности современной live-электроники и саунд-дизайна. В итоге был создан, как говорит сам автор, «царский панк».

«Не спешите делать выводы, «Король Артур» - это не сказание о рыцарях круглого стола, написанная в далеком 1691 году, семи-опера Перселла посвящена битвам короля бриттов Артура с саксами. Линия сюжета предстала перед зрителями метафорическим повествованием от лица блестящей актрисы Елены Морозовой, известной зрителям по многочисленным ролям в театре и кино», - говорится в сообщении.

Главенствующую роль в постановке отдали хору и музыкантам. Режиссер расставил по всей постановке аллегорические отсылки, вкупе с текстом Елены Морозовой они выступали иллюстрацией к музыке.

«Премьерой оперы «Король Артур» фонд Бельканто открывает цикл иммерсивных представлений – представлений, стирающих границы между зрителем и артистом, погружающих зал в эпицентр событий и превращающих каждого отдельного гостя в непосредственного участника действа», - отмечается в материале.

В опере «Король Артур» принимали участие Государственная капелла Москвы имени Судакова под руководством самого Анатолия Судакова и Российский квартет саксофонистов, а также Игорь Белоконь (клавесин, орган), Анна Суслова (орган), Елена Морозова (художественное слово).