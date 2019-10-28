РИАМО – 28 окт. Мобильный оператор Tele2 активно работает над вопросом применения цифровых технологий как в промышленности, так и в обычной жизни своих абонентов, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«В конце прошлого года оператор начал тестирование инновационных решений со сферы ЖКХ и продолжил экспериментировать с технологией NB-IoT в индустриальных условиях. Так, этой осенью был подписан акт «Мосэнергосбыта», который подтверждает, что данная система может использоваться на объектах электроэнергетики для удаленного сбора данных с приборов учета», - говорится в сообщении.

Еще одним перспективным проектом в сфере интернета вещей стал запуск цифровых решений для мариферм. В апреле 2019 года Tele2 и Ericsson подписали меморандум о сотрудничестве в этой отрасли. Оператор Tele2 установил в акваториях марифермеров Пермского края датчики. За счет получения своевременной и точной информации марифермер может оперативно влиять на производство, повышать качество и выживаемость урожая.

«Еще одной прорывной инновацией станет распространение 5G. Сети нового поколения будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, беспилотный транспорт», – добавляется в материале.

С самого старта в столице оператор Tele2 строил сеть на оборудовании с поддержкой новейшей технологии 5G. Благодаря такому подходу компании удалось первой запустить пилотную сеть 5G, охватив участок от Садового кольца до Кремля. Протестировать возможности нового поколения связи можно в 5G Hub - флагманском салоне на Тверской улице.