РИАМО - 28 окт. В ЦППК в преддверии Дня народного единства подготовили календарь экскурсий, в который вошли самые популярные и интересные маршруты по городам Подмосковья и соседних областей со скидками от 10%, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Например, в число экскурсий вошла поездка в Серпухов, где можно попробовать альпакотерапию и познакомиться не только с местной историей, но и необычными животными.

«Дом альпаки» - это ферма с верблюдоподобными альпаками из Южной Америки. Животные неплохо адаптировались к условиям подмосковного климата. Они очень дружелюбны и открыты, их можно погладить и сфотографироваться с ними на память», - говорится в сообщении.

Кроме того, можно отправиться на страусиную ферму, где уже 20 лет разводят черных африканских страусов. На сегодняшний день там обитает 150 птиц и других экзотичных животных.

Еще одно направление - Коломна. Здесь в поездку входит экскурсионная программа «Коломенский посад – тайны и предания», в рамках которой гостям представят исторические достопримечательности и расскажут о местной истории. Здесь же можно посетить «Фабрику пастилы».

«Дмитровский кремль» входит в число лучших музеев Московского региона, который насчитывает 40 тысяч уникальных экспонатов. В девяти его залах представлены уникальная мебель, фарфор, ткани, рукописные книги, оружие различных эпох и редкие иконы XV-XVI столетий. Диорама «Битва на Перемиловской высоте» покажет сражение за Дмитров 1941 года», - отмечается в материале.

Также в ЦППК предлагают посетить и другие регионы. Выбрать и приобрести экскурсию можно на сайте пассажирской компании.