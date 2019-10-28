РИАМО - 28 окт. Команда воскресенских пенсионеров приняла участие участие в фестивале настольных игр, проходившем в Электрогорске, спортсмены соревновались в настольном теннисе, шахматах и шашках, они заняли призовые места, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Юрий Сергеевич Лешин показал лучший результат в шахматах, теннисистки Людмила Владимировна Черникова и Лариса Викторовна Науменко заняли первое и третье соответственно места в своей дисциплине, Юрий Антонович Малярчук завоевал третье место по настольному теннису среди мужчин», - говорится в сообщении.

На базе Воскресенского ФОКа имени Парфенова прошли занятия по общей физической подготовке для пенсионеров. С каждым разом на занятия приходит все больше и больше людей.

Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье. С ее помощью пожилые люди поддерживают активный образ жизни, получают новые знания и укрепляют здоровье и, конечно же, молодеют душой.