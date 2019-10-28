РИАМО – 28 окт. Подмосковная полиция разыскивает пропавшую женщину средних лет, у которой есть перепонки между пальцами на ногах, сообщает kp.ru.

О пропаже женщины 25 октября заявила ее 67-летняя мать. По словам пенсионерки, дочь ушла из дома утром 20 октября и до сих пор не вернулась.

«По описанию, это 39-летняя женщина среднего роста, европейской внешности, прямые темно-русые волосы. Однако у нее есть особые черты: на обеих ногах первый и вторые пальцы имеют сросшиеся перепонки», - отмечается в материале.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск пропавшей.

Ранее в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники полиции вернули родителям потерявшуюся девочку. Ребенка, которому на вид около пяти лет, обнаружили прохожие. Сейчас с девочкой все хорошо.