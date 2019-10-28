РИАМО - 28 окт. Уже 1,5 тысячи родителей изъявили желание в следующем году высадить деревья в честь своих новорожденных детей, всего этой осенью в рамках акции «Наше дерево» в столице появилось около 2,3 тысячи именных саженцев, сообщил в понедельник глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«Буквально на прошлой неделе мы закончили акцию «Наше дерево», когда в честь родившегося нового москвича семье предоставляется право высадить родовое дерево. Мы принимали заявки с 15 апреля по 30 июля этого года и 2,3 тысяч московских семей уже откликнулись. Мы первый этап акции закончили. Теперь собираем заявки на следующий год, на следующую осень для того, чтобы продолжать акцию. На сегодняшний день уже 1,5 тысячи заявок на следующую осень уже получили», - сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что также этой осенью в столице в рамках акции «Миллион деревьев» высадили более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников. А всего с 2013 года более чем в 20 тысячах дворов было посажено более 2,5 миллионов кустарников и деревьев.

«В дополнительном озеленении нуждаются почти все районы и постоянно, так как где-то что-то утрачивается, у нас есть аномальные явления, у нас деревья засыхают, какие-то переходят в разряд аварийных, то есть наклоняются больше положенного градуса», - добавил Кульбачевский.

Он отметил, что в акцию «Миллион деревьев» входит подпрограмма «Лунка в лунку» по замене сухостоев и аварийных деревьев, в рамках нее было высажено около 27 тысяч деревьев и 108 тысяч кустарников.

С 1 августа начался прием заявок на высадку деревьев в 2020 году. Подать заявление может один из родителей, имеющий постоянную регистрацию в Москве. На выбор предлагаются 10–15-летние саженцы девяти сортов. Это рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.

Программа «Миллион деревьев» началась осенью 2013 года. Минувшей весной в рамках акции «Миллион деревьев» было высажено свыше семи тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников.