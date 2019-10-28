РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Подольский центр реабилитации животных «Юна» 3 ноября проведет выставку-пристройство животных в ТРЦ Москвы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Выставка-пристройство животных «Юна-Фест» подольского центра реабилитации животных «Юна» пройдет в воскресенье, 3 ноября, в торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» в Москве (Чечерский проезд, дом №51). На выставку привезут более 100 кошек и собак. Все животные здоровы, привиты и чипированы. С 12:00 до 19:00 любой желающий сможет забрать питомца домой, поучаствовать в благотворительном маркете и получить консультации ветеринаров», – говорится в сообщении.

На протяжении всего фестиваля будут работать творческие мастер-классы, детская зона, благотворительная лотерея и многое другое. Также хозяева пушистых выпускников смогут получить приятный подарок.

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» в деревне Кутьино Подольска – первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. Он оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.

Также центр «Юна» стал обладателем премии «Лицо нации» в номинации «Благотворительный проект помощи животным». Премия «Лицо нации» – первая всероссийская премия, направленная на популяризацию благотворительных проектов России и их продвижение. Премию поддерживают известные политики, волонтеры, общественные деятели и фонды. В 2019 году экспертный совет ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» рассмотрел 118 заявок от 94 фондов.