РИАМО - 28 окт. Эксперты РИА Новости провели исследование и определили регионы России с самым низким и самым высоким уровнем безработицы по итогам минувшего лета, сообщается на сайте агентства.

По информации Росстата, в июне – августе 2019 года уровень безработицы в среднем по стране составил 4,4%, что на 0,3 процентных пункта меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Рейтинг регионов по уровню безработицы подготовлен на основании данных Росстата.

«В региональном разрезе диапазон значений уровня безработицы варьируется от 1,3% в Москве до 26,2% в Республике Ингушетии. <…> Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%)», - говорится в сообщении.

Замкнули рейтинг Республика Северная Осетия-Алания с показателем 12,6%, Чеченская Республика - 13,4% и Республика Ингушетия - 26,2%.

Как отметили составители рейтинга, ситуация на рынке труда в основном определяется уровнем развития экономики региона.

Решить проблему трудоустройства во многом помогают крупные предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест являются приоритетом для подмосковных властей.