РИАМО - 28 окт. Центру по воспроизводству сельскохозяйственных животных, расположенному в городском округе Подольск, оказана государственная поддержка в размере 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году центру оказана государственная поддержка в размере 20 миллионов рублей. На содержание одного быка-производителя приходится 200 тысяч рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в рамках празднования 60-летнего юбилея центра.

Юбилейная выводка быков-производителей и праздничные мероприятия прошли в поселке Быково городского округа Подольск. В них принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

«Сотрудники центра продемонстрировали достижения в сфере племенного животноводства. Были представлены около 40 быков 13 пород КРС. Ресурсы компании представлены более 900 особями животных со специально подобранным генофондом», - отметил Разин.

Центр объединяет 26 региональных племпредприятий и поставляет племенную продукцию в лучшие хозяйства 60 регионов России. На предприятии находятся быки-производители отечественной и зарубежной селекции, в том числе голштинской, черно-пестрой, холмогорской, тагильской, ярославской, англерской, бурой швицкой, костромской, симментальской, монбельярдской, айрширской, абердин-ангусской, герефордской, лимузинской, джерсейской и галовейской пород.

«Согласно последним оценкам, предприятие обеспечивает 70% российского рынка племенным материалом для воспроизводства численности крупного рогатого скота. В его лабораториях регулярно проводятся исследования, направленные на повышение показателей качества и, соответственно, продаж, осуществляется ветеринарный, генетический и микробиологический контроль», - подчеркнул министр.

По его словам, за 2018 год в банк заложено порядка 600 тысяч доз племенного материала.

«Предприятие располагает более 250 гектаров земель сельхозназначения, которые используются при заготовке кормов для бычков. Ежегодно заготавливается от 500 до 800 тонн сена, что позволяет центру полностью покрывать потребность в грубых кормах», - добавил Разин.

В завершение торжеств по случаю юбилея центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных состоялось награждение лучших специалистов и праздничный концерт.

«Стоит отметить колоссальный труд всех сотрудников предприятия. Их сегодня насчитывается порядка 100 человек, более 30 специалистов с высшим образованием, пять – с ученой степенью. И все они заслуживают самых добрых слов и глубокого уважения», - заключил Разин.