РИАМО - 28 окт. В ночь на 29 октября в Московской области ожидаются мокрый снег и заморозки, федеральные дорожники готовы к работе по ликвидации последствий непогоды на трассе М-7 «Волга», говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Местами в области предстоящей ночью ожидаются дожди и мокрый снег. Температура может опуститься до минусовых значений.

«ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» готово предпринять оперативные меры для ликвидации последствий непогоды и обеспечения беспрепятственного проезда по М-7 «Волга» в границах Московской области», - говорится в сообщении.

Диспетчерская служба круглосуточно следит за дорожной ситуацией с помощью трех видеокамер и трех метеостанций. Дорожные патрули ведут объезд участков. Подрядные организации переведены на усиленный режим работы.

«На базах заготовлено достаточное количество песко-соляной смеси и соли для обработки дорожного покрытия. Уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу в режиме реального времени», - уточняется в материале.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

О нештатной ситуации на трассах М-7 «Волга», Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску через Краснослободск) можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»: +7 (831) 282-28-11.