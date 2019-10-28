РИАМО - 28 окт. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье в 2019 году составило 53,6 миллиарда рублей, из которых 53 миллиарда рублей – из бюджета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы по ремонту в 2019 году законтрактованы на 100%. Дорожное покрытие устроено в объеме 1685 километров. Это 99,2% от годового плана», — сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Создан первый этап интеллектуальной транспортной системы, ведется установка детекторов движения транспорта.

В рамках нацпроекта в 2019 году в регионе установлено 226 фотовидеофиксаторов.

Московская область в этом году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу 2019 года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям.