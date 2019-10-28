РИАМО - 28 окт. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «РемСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения контракта на капремонт Дворца культуры, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МБУ культуры городского округа Ступино «Дворец культуры» о внесении сведений в отношении ООО «РемСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца культуры.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «РемСтрой» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «РемСтрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.