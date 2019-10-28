РИАМО - 28 окт. В московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова в Пушкине поступил пациент с экзотическим диагнозом - лихорадкой Денге, его удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У пациента отметили сыпь, боли в суставах, повышение температуры до 40 градусов.

«Оказалось, что молодой человек впервые почувствовал себя плохо еще неделю назад, находясь на отдыхе в Таиланде. Именно тогда повысилась и температура, и появилась мелкопятнистая сыпь. Потом в течение трех дней его состояние постепенно улучшилось», - сказала врач инфекционного отделения Московской областной больницы имени профессора Розанова Анастасия Патран.

Она уточнила, что на пятый день температура вновь резко повысилась до 40 градусов, сыпь появилась по всему телу, добавились болезненность в коленных суставах и увеличение лимфатических узлов.

Молодой человек экстренно вернулся в Россию, обратился за медпомощью и был госпитализирован в Пушкинскую больницу. После дообследования и лечения самочувствие пациента значительно улучшилось, он выписан домой в удовлетворительном состоянии. Молодой человек обещал быть впредь очень осторожен на отдыхе.

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, переносимое комарами в странах с тропическим и субтропическим климатом.

«Самое страшное осложнение лихорадки Денге - это развитие тяжелой формы с большой вероятностью летального исхода. Симптомы болезни на начальном этапе схожи с другими вирусными инфекциями, поэтому первым шагом должно быть посещение врача», - уточнила Патран.

Она пояснила, что ранняя диагностика и помощь поможет спасти жизнь человека даже при тяжелой форме заболевания. А с целью профилактики рекомендуется тем, кто находится на отдыхе в Таиланде, Вьетнаме и других странах тропического и субтропического регионов, использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, надевать закрытую одежду, отправляясь на экскурсии в джунгли.