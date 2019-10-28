РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 окт. В подмосковных Котельниках завершили адаптацию для инвалидов продуктового магазина «Пятерочка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках реализации проекта «Доступная среда» в Котельниках завершили адаптацию магазина шаговой доступности «Пятерочка» для обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. Перед входом в магазин была оборудована предупредительная рифленая контрастно-окрашенная поверхность, на ребра ступеней лестничного марша нанесена контрастная полоса ярко желтого цвета, реконструированы поручни пандуса», – говорится в сообщении.

Это восьмой объект из девяти включенных в программу, который привели в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. До конца 2019 года планируется реализовать проект в полном объеме.