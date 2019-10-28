РИАМО - 28 окт. Столичным автомобилистам настоятельно рекомендуют не выезжать на дороги на летней резине, так как в городе ожидаются первые заморозки, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«По прогнозу Гидрометцентра, в Москве на этой неделе температура будет опускаться ниже нуля градусов. В ближайшие дни синоптики также обещают выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. При снижении температуры воздуха ниже плюс 5 градусов летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой», - говорится в сообщении.

Водителей призвали сменить летнюю резину на зимнюю или отказаться от использования личных автомобилей при передвижении по городу и пользоваться общественным транспортом.

Непогода и первая гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в мегаполисе. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации водителей призвали быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

На текущей неделе в Московском регионе может образоваться снежный покров. Ожидаются не только ночные, но и дневные заморозки, температура может понизиться до минус 8 градусов. На дорогах образуется гололедица.