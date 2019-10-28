РИАМО - 28 окт. Учащихся 7-11 классов из Московской области приглашают принять участие в престижном интеллектуальном состязании - всероссийской олимпиаде школьников «Высшая проба», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Победители и призеры олимпиады могут на льготных условиях поступить в вузы, а также претендовать на получение грантов президента Российской Федерации.

«В прошлом учебном году школьники из Московской области заняли ретье место по количеству победителей и призеров среди 84 регионов России. Дипломы получили 130 участников, 29 заняли первые места. Особенно отличились в математике – со всеми заданиями на отлично справились 16 школьников», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она добавила, что больше всего победителей и призеров среди одиннадцатиклассников - 62. Явный лидер – Долгопрудный, там 13 дипломантов, значительный вклад внесли учащиеся Физтех-лицей имени П.Л. Капицы. Хорошие результаты также у Химок, Дубны, Раменского.

У «Высшей пробы» традиционно большой перечень предметов, который выходит за рамки школьной программы. Семиклассников ждут состязания по иностранному языку, истории, филологии, математике, русскому языку. Учащиеся восьмых классов могут выбрать еще экономику и общество, а для остальных доступны 25 дисциплин — от традиционных школьных математики и русского языка до предпрофессиональных — востоковедение и дизайн.

Для участия во всероссийской олимпиаде школьников «Высшая проба» заявку нужно успеть подать до 6 ноября 2019 года.

«Олимпиада состоит из двух этапов: отборочный (9-24 ноября 2019 года) проходит заочно в режиме онлайн-тестирования (задания доступны с любого компьютера, имеющего выход в Интернет). Заключительный этап (29 января — 6 февраля 2020 года) проводится в очной форме в более чем в 30 городах РФ, стран СНГ и Балтии», - отмечается в материале.

Победители и призеры отборочного этапа станут известны в конце декабря, заключительного - в конце марта.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» проводится НИУ ВШЭ в тесном взаимодействии с ведущими российскими университетами, начиная с 2010 года. Она помогает развивать творческие способности и интерес к научной деятельности, а также определиться с выбором будущей профессии. С 2019 года олимпиада стала всероссийской.