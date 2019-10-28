РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В подмосковном Подольске более 300 человек приняли участие в Едином дне диспансеризации, у 39% осмотренных были выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболевания, сахарного диабета.

«Так, при проведении Единого дня диспансеризации 26 октября были осмотрены 312 человек, из них 226 женщин и 86 мужчин. У 39% осмотренных выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 14% – на заболевания пищеварительной системы, у 12% – на заболевания нервной системы, у 3% – подозрения на сахарный диабет. Все лица с подозрениями на выявленные заболевания были направлены на второй этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения», – говорится в сообщении.

Всего с начала года по субботам было проведено 9 Единых дней диспансеризации, в ходе которых осмотрены более 2,7 тысячи жителей округа.