РИАМО - 28 окт. Жители сельского поселения Царевское Пушкинского городского округа 3 ноября выберут новый облик памятника, который снесли при реставрации, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Сегодня на территории поселка Зверосовхоз идет эмоциональное обсуждение реконструкции памятника в рамках подготовки к 75-летию Победы. Мы сегодня слышим разные мнения наших жителей. Мы также прислушиваемся к «Боевому братству», совету ветеранов, общественности. Ранее уже проходили слушания по этому делу, где люди выбрали один из четырех вариантов образов памятника», - сказал временно исполняющий обязанности главы Пушкинского гороского округа Алексей Тимошин.

Он добавил, что появились еще люди, которые хотят видеть старый образ памятника. Власти с жителями ведут сейчас активную работу по данному вопросу.

По его словам, все жители будут оповещены о предстоящем голосовании, которое будет проходить пофамильно. Он также добавил, что согласно плану 20 ноября все работы должны быть произведены, однако сейчас уже ожидается сдвиг на неделю.

Для местных жителей снесенный памятник был значимым местом. К скульптуре солдата, установленной в 1966 году, некоторые приходили детьми вместе со своими отцами и уже сейчас, спустя много лет, отстаивают прежний облик ради памяти своей и своих детей.

«Я отстаиваю свою память, память дедов, тот облик памятника, с которым я рос всю жизнь - солдат, на преклоненном колене, с военным знаменем, при «парадке», он несет очень много символов победы и патриотизма. Очень его любил и хочу восстановить, чтобы со своим сыном также ходить, как со мной отец ходил, сажал меня на колено и показывал какой у нас был Геракл», - сказал житель поселка Сергей Ермаков.

По его словам, многие жители не знали о том, что планируется реконструкция и памятник снесут. Собрано более 300 подписей от тех, кто не знал о данной инициативе.

«Я сейчас не пытаюсь выяснить кто прав, кто виноват. Ситуация действительно неприятная. Те люди, которые так отреагировали на фотографии... Они абсолютно правы. Если говорить в целом о власти, то мы понимаем, что та комфортная ситуация, когда у власти не было оппонентов, давно прошла. Оценку их действиям мы дадим на ближайшем заседании президиума партии «Единая Россия» и будем выносить вопрос о дисциплинарных взысканиях, а принятые решения направим в качестве предложений в правительство области», - отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов.