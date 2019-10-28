РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Более 300 жителей Подольска написали «Географический диктант» на 7 площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске 27 октября проводилась акция «Географический диктант – 2019», которая проходила в школе №1, гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск, Московском областном колледже информации и технологий, институте сервисных технологий РГУТиС, Дубровицкой школе имени Монетова, лицее №5 и во Дворце молодежи.

«Всего в образовательной акции «Географический диктант – 2019» в Подольске приняли участие более 300 человек. Масштабная международная просветительская акция проходила в России в пятый раз и была организована при поддержке Русского географического общества», – говорится в сообщении.

Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделенных на две части и различающихся по степени сложности. Вопросы были связаны с путешествиями, изучением Севера и Дальнего Востока, знанием геральдики. Фигурировали и имена путешественников-исследователей, такие как Семен Челюскин, Семен Дежнев и другие. В онлайн-диктанте требовалась применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Например, самый популярный вопрос был о рельефе земной поверхности.

«Для тех, кто не смог лично присутствовать на площадках, организован диктант-онлайн. Его можно пройти на сайте. Диктант продлится до 31 октября и закончится в 14:00 по московскому времени. Ознакомиться с результатами смогут только участники по личным идентификационным номерам», – говорится в сообщении.