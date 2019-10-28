РИАМО – 28 окт. Фонд борьбы с коррупцией, его юриста Любовь Соболь и оппозиционера Алексея Навального обязали выплатить в общей сложности 80 миллионов рублей за публикацию недостоверных данных о компании «Московский школьник», организующей питание в учебных заведениях столицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее на канале команды в YouTube был опубликован ролик о компании «Московский школьник», в котором ее связывали с заболевании шигеллезом в детских садах столицы.

«Суд обязал скандально известного блогера Алексея Навального удалить содержащий клевету и фейки видеоролик про пищевой комбинат «Московский школьник», а также опровергнуть сведения, порочащие компанию», - говорится в сообщении.

Лично с Навального было решено взыскать более 29,2 миллиона рублей, а также 18 тысяч госпошлины.