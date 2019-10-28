РИАМО – 28 окт. Российское общество клинической онкологии установило, что средний возраст выявления раковых опухолей в стране составляет 64,5 года, для женщин этот показатель составляет 64,2 года, для мужчин - 64,9 года, сообщает RT.

«За десять лет этот показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин — 63,3. <…> Также специалисты, основываясь на данных исследований российских онкологов, рассказали, что в возрастной группе 60 лет и старше диагностируется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин», - говорится в материале.

Рак груди чаще выявляется в возрасте от 60 до 74 лет, средний возраст диагностики рака легкого — 65 лет, прямой кишки — 66,6 года.

Средний возраст появления раковой опухоли поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин в возрасте от 55 лет и женщин от 60 лет.

Как пояснил эксперт Российского общества клинической онкологии, заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи Федор Моисеенко, в основном рак появляется в результате накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического уровня среди людей старшего возраста.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о простых действиях для профилактики онкозаболеваний. В частности, необходимо отказаться от табака и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Также россиянам посоветовали употреблять в пищу больше овощей и фруктов.