РИАМО - 28 окт. Возгорание сухой травы произошло на Волоколамском шоссе в столице, пожар был оперативно ликвидирован, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 17:07 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 69.

«Происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров. Принятыми мерами в 17:38 пожар был локализован, а в 17:46 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании травы не поступало.