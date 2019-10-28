РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В подмосковных Люберцах в понедельник открылась книжно-иллюстративная выставка «Забвению не подлежит», она посвящена памяти жертв репрессий, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сегодня (28 октября – ред.) в Люберцах, в центральной библиотеке имени Есенина, открылась книжно-иллюстративная выставка «Забвению не подлежит». Она посвящена отмечаемому 30 октября Дню памяти жертв политических репрессий», – говорится в сообщении.

В экспозиции представлены газетные вырезки с воспоминаниями участников тех событий, книги историков и публицистов, исследовавших причины политических репрессий 20-х – 50-х годов XX века, воспоминания детей репрессированных. Некоторые из них написаны от руки.

Среди представленных книг – произведения Владимира Полуэктова «Взгляд в прошлое», Наума Мельникова «Таким путем. Повести, рассказы», Александра Иотковского «Не позволяй душе лениться» и другие. Большинство изданы с 2004 по 2017 годы.