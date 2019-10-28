РИАМО - 28 окт. В Подмосковье на время празднования Дня народного единства «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» перейдут на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С 1 по 5 ноября руководство электросетевых компаний, оперативный и оперативно-ремонтный персонал заступят на круглосуточное дежурство для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Также будет организовано взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями ГО и ЧС, местными администрациями.

«Для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций сформировано более 630 бригад энергетиков, общей численностью 3,75 тысячи специалистов и 3,2 тысячи единиц спецтехники, которая позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день с руководящим составом служб режима и безопасности проведены необходимые инструктажи о повышении бдительности, усилении охраны и пропускного режима на территории объектов. Отдельно внимание уделяется антитеррористической защищенности. На объектах прошли проверки готовности средств пожаротушения.

«Предпринятые энергетиками меры позволят обеспечить максимально надежное энергоснабжение праздничных мероприятий, проводимых в Московской области», - заключается в материале.