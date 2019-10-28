РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 окт. В подмосковных Котельниках в понедельник прошел семинар по инклюзивному образованию, эксперт из США Кэрол Квирка разъяснила педагогам округа особенности включения в учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник в школе №2 Котельников прошел семинар по инклюзивному образованию, в котором приняла участие член комитета президента по проблемам людей с интеллектуальной инвалидностью, исполнительный директор Коалиции по инклюзивному образованию в штате Мэрилэнд США Кэрол Квирк.

«Квирк в динамичной беседе осветила базовые принципы организации работы в образовательном учреждении при включении в учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поделилась передовыми практиками в области инклюзивного образования и рассказала о плюсах совместного обучения детей с инвалидностью и без», – говорится в сообщении.

По ее словам, инклюзивная школа – это создание новой органичной среды, основанной на принципах гуманности, взаимной поддержки. Всего в семинаре приняли участие около 40 педагогов школы, которые познакомились с передовой практикой в инклюзивном образовании, узнали о плюсах совместного обучения и соучительства.

Данное мероприятие инициировало РООИ «Перспектива» и Ingka Centres в России в рамках проекта «На урок – вместе».