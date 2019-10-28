РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В фитнес-клубе подмосковных Люберец 1 ноября стартует новый сезон бесплатных тренировок для подростков в рамках программы «СпортСоцЧас», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Первого ноября в 16:00 в рамках программы «РосМолСпорт Московской области» «СпортСоцЧас» в фитнес-клубе RE:fit стартует новый сезон мероприятий для подростков «Тренировка с Чемпионом». Первое мероприятие нового цикла вместе с юнармейцами школы №11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина откроет спортсмен Владимир Каштанов», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что юнармейцы примут участие в общеукрепляющей тренировке с элементами ушу-саньда. Фитнес-клуб находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №59.

Каштанов является чемпионом Европы по ушу-саньда, серебряным призером олимпиады боевых искусств, многократным призером и победителем международных первенств.