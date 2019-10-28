РИАМО - 28 окт. Заместителя начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино – начальника полиции, а также исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двоих оперуполномоченных подразделения задержали по подозрению в коррупции, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сотрудниками ГУСБ МВД России при взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области, УСБ ГУ МВД России по Московской области проводится комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда должностных лиц ОМВД России по городскому округу Ступино к коррупционным правонарушениям», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых задержали в понедельник при получении от гражданина 500 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Московской области назначили служебную проверку. Материалы в отношении задержанных уже переданы в следственные органы.