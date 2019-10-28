РИАМО - 28 окт. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страхового дома «ВСК» на уровне ruАА, прогноз по рейтингу – стабильный, говорится в сообщении пресс-службы компании.

САО «ВСК» – один из лидеров страхового рынка РФ по объемным показателям. Страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности. Темпы прироста премий составили 6,1% за первую половину этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также оценивается позитивно.

«Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности собственных средств - 27%, а также инвестиций - 8,3% (за первое полугодие 2019 года в годовом выражении). Показатели текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто компании находятся на высоком уровне (1,28 и 1,39 на 30 июня 2019 года соответственно)», - говорится в сообщении.

В числе позитивных факторов также отмечаются высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (115,2% и 103,5% на 30 июня текущего года соответственно).

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 57,7% от активов. Инвестиционный портфель компании представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов.

«Активы компании высоко диверсифицированы: на 30 июня 2019 года доля крупнейшего контрагента в активах за вычетом отложенных аквизиционных расходов составила 3,9%, трех крупнейших – 9,4%», - добавляется в материале. Качество перестраховочной защиты отмечается агентством как высокое. За первое полугодие 2019 года более 97% взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании с условным рейтинговым классом ruA и выше. Компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев.

ВСК обладает соответствующим качеством корпоративного управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформировано несколько коллегиальных органов, в функции которых входит управление рисками, а также реализуется концепция интегрированного риск-менеджмента. Стратегия компании соответствует текущему состоянию экономики.

Основными видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также добровольное медицинское страхование.

«Подтверждение рейтинга отражает высокий профессионализм команды ВСК, стабильность и качество нашей системы управления и риск-менеджмента. Мы продолжаем цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем инновационные решения, формируем комплексные предложения для наших клиентов, повышаем качество системы урегулирования убытков», - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Он уточнил, что это основа стратегии компании, позволяющая создавать уникальные для страховой отрасли продукты и быстро выводить их на рынок.