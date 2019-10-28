РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В подмосковных Люберцах впервые прошла игра «Юнармейский рубеж», в ней победила команда Кадетской школы, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Военно-спортивная игра «Юнармейский рубеж» прошла в Люберцах на базе Кадетской школы в понедельник. Подобные соревнования проходили впервые.

«Отряды движения «Юнармия» существуют в 15 школах округа, в них состоит 250 человек. На первом «Юнармейском рубеже» сразились 10 отрядов. Победила команда «Люберецкие кадеты» Кадетской школы», – сказал Ружицкий.

Второе место заняла команда «Феникс» из школы №52. Третье место у «Ратоборцев» из гимназии №56.

Ружицкий отметил, что наряду с юношами все этапы соревнований проходили и девушки.