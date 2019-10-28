РИАМО - 28 окт. Телекомпания НТВ приглашает профессиональные архитектурные бюро к участию в конкурсе на лучшую дизайн-концепцию внутренних помещений технопарка, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Дизайн-концепция внутренних помещений технопарка включает зону атриума, офисы новой штаб-квартиры компании НТВ, места общего пользования, пункты питания и гримерные. Вызов конкурса заключается в масштабе и значимости нового дома для одной из ведущих медиакомпаний страны АО «Телекомпания НТВ» и уникальности ее суперсовременного телевизионного технического центра. Победитель получит контракт с заказчиком на выполнение дизайн-проекта и разработку его рабочей документации», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В настоящий момент это единственный строящийся в современной России телевизионный комплекс. Здание общей площадью 76 304 квадратных метра высотой в девять этажей, еще два подземных этажа располагается по адресу: Москва, СВАО, Останкинский район, улица Новомосковская, владение 18-22.

На текущий момент уже выполнен каркас здания, завершены фасады и кровля, а также проложены основные инженерные коммуникации и подключены инженерные сети.

Конкурс будет проведен в два этапа. На первом публичном этапе предквалификации всем будет предложено представить свое портфолио и анкету профессионального участника, разработанную с учетом требования заказчика. На втором этапе будет составлен шорт-лист, участникам которого будет передано техническое задание на разработку дизайн-концепции нескольких принципиальных зон проекта.

«Компания НТВ собирается не просто объединить свои подразделения и переехать в новое здание, а с помощью архитекторов создать пространство, которое бы подчеркивало специфику и передовой характер деятельности сотрудников, создать атмосферу корпоративного дома для НТВ и его уникального телевизионного центра», — отметил управляющий партнер Officenext / Projectnext Сергей Коннов.

Желающим участвовать в конкурсе необходимо подать заявку и заполнить анкету в срок не позднее 29 октября 2019 года.