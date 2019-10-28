РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс в честь 55-летия Люберецкой школы тяжелой атлетики, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Олимпийские чемпионы Дмитрий Берестов, Алексей Петров и Леонид Тараненко примут участие в мастер-классе, который пройдет 9 ноября в школе тяжелой атлетики Люберец в честь ее 55-летия. Люберецкая школа тяжелой атлетики была создана в 1964 году заслуженным мастером спорта, рекордсменом мира Ефимом Хотимским. За время своего существования она воспитала более 100 мастеров спорта», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что среди них: мастер спорта международного класса, рекордсмен мира, член сборной СССР Сергей Колеватов, чемпионы мира отец и сын Вячеслав и Дмитрий Клоковы, рекордсмены СССР братья Владимир и Михаил Жорины. Также там тренировался и выступал олимпийский чемпион Василий Алексеев.

Ружицкий добавил, что сейчас в школе тяжелой атлетики тренируется более 100 человек. Люберецкие спортсмены входят в состав сборной Московской области.

Празднование 55-летнего юбилея школы пройдет 9 ноября в 12:00 в зале тяжелой атлетики в Люберецком дворце культуры.