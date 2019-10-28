РИАМО - 28 окт. В терминале аэропорта Шереметьево в рамках акции «Ночь искусств» покажут представление «Пушкин навсегда», сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«В терминале Е аэропорта Шереметьева покажут представление «Пушкин навсегда», посмотрим, что получится из этого», - сказал Кибовский.

Кроме этого, мероприятия в рамках акции пройдут на столичных вокзалах. На Казанском вокзале в Москве покажут премьеру музыкального представления «Ночная симфония поездов».

Так, в первой части представления выступит уникальное трио пианистов-виртуозов Bel Suono. Во второй части выступят известные оперные солисты, Государственный академический русский хор имени Свешникова и симфонический оркестр «Золотой век». В третей части прозвучит музыкальный шедевр 20 века - сценическая кантата Карла Орфа Carmina Burana. А в четвертой части под названием «Ночная музыка» представят шедевры Моцарта, Шенберга, Дебюсси, Пьяццоллы, Боккерини.

В холле Киевского вокзала выступит Государственный академический русский хор имени Свешникова, а группа Екатерины Гришаевой покажет вокально-танцевальный флешмоб «Акапелла».

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве с 3 по 4 ноября. В ее рамках состоится более 250 спектаклей, концертов, экскурсий и квестов. Участие в ней примут более 500 актеров.