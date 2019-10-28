РИАМО - 28 окт. Спортсменка из Одинцовского городского округа Елена Авдеева выступила в составе сборной России на первенстве Европы по джиу-джитсу, девушка завоевала золотую медаль, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первенство Европы по джиу-джитсу прошло на острове Крит в городе Ираклион (Греция) с 25 по 27 октября.

«25 октября девушка выступила в разделе «файтинг», но потерпела поражение. А уже день спустя ей удалось занять первое место среди юниорок до 16 лет в разделе «не-ваза». С победой чемпионку поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов», - говорится в сообщении.

Иванов отметил, что Авдеева занимается единоборствами с пятого класса. Первых спортивных успехов ей удалось добиться на втором году обучения.

«Сейчас в копилке жительницы нашего округа много наград. Хочу поздравить Елену с очередным высоким достижением - золотой медалью <...> в разделе «не-ваза» - и пожелать ей новых спортивных побед», - добавил глава округа.

В прошлом году Авдеева стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в разделе «не-ваза» и заняла второе место на мировом первенстве в разделе «файтинг».