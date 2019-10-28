РИАМО - 28 окт. Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве на 25 площадках, в ней примут участие более 500 актеров, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Всего в «Ночи искусств» примут участие более 500 актеров. Не только звезды проверенные временем, но и очень много молодых участников. Для них это тоже возможность показать что-то, и это здорово», - сказал Кибовский.

Центральные события акции состоятся на 15 городских площадках.

Кроме этого, на Пушкинской площади состоится костюмированный перформанс «Народная тропа». Более 50 артистов в образе Пушкина будут читать стихи, танцевать и приглашать прохожих стать частью такого импровизированного визуального театра.

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве с 3 по 4 ноября. В ее рамках состоится более 250 спектаклей, концертов, экскурсий и квестов. В этом году участие в акции примут не только культурные центры, театры, школы искусств, библиотеки и музеи, но также вокзалы, аэропорты и парки.