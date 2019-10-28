РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Члены общественной палаты Подольска приступили к мониторингу доступной среды для маломобильных групп населения, проводить проверку планируется ежемесячно, сообщила «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа Лариса Тарасова.

В Подмосковье по инициативе Общественной палаты Московской области, в рамках нацпроекта по направлению здравоохранения, проходит мониторинг состояния доступной среды для маломобильных групп населения, к которым относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении.

«Так, на днях члены общественной палаты Подольска приступили к проведению данного мониторинга и начали с микрорайона Кузнечики. По итогам проверки мы составили акт, который будет направлен в Общественную палату Подмосковья и в администрацию округа», – сказала Тарасова.

Она отметила, что общественники планируют ежемесячно проводить мониторинг доступной среды в различных микрорайонах округа.

«В Кузнечиках мы прошли по маршруту «Мама с коляской». Мы посетили территориальное управление администрации округа в микрорайоне, полицию, молочно-раздаточный пункт, УК, точки розничной торговли и другие места. Особое внимание мы обращали на состояние пешеходных переходов, входных групп, наличие пандусов и так далее», – пояснила Тарасова.