РИАМО - 28 окт. Все больше жителей подмосковной Электростали становится участниками областной программы «Активное долголетие», все мероприятия в рамках проекта направлены на улучшение качества и повышение продолжительности жизни пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сейчас образ пенсионера меняется: эти люди пользуются гаджетами, занимаются йогой, пилатесом и хотят танцевать и петь в караоке. В Электростали разработан целый комплекс спортивных, творческих и культурных мероприятий для пожилых граждан, а также разнообразные бесплатные услуги. Список таких услуг обширен: посещение бассейна, скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика, танцы, пение, организованные экскурсии по городам Подмосковья и даже курсы компьютерной грамотности», — говорится в сообщении.

В Электростали проект реализуется на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик».

Туристические поездки – одно из основных направлений программы «Активное долголетие», которая реализуется в Московской области. В Электростали число активных пенсионеров, желающих открывать для себя уникальные места, растет с каждым днем. В округе уже много лет популярны поездки по городам региона, которые организовывает центр «Золотой ключик».

«Разработано около сорока маршрутов: историко-краеведческие, литературные и паломнические, туры по известным усадьбам Подмосковья. Очень популярен храм Рождества Христова в Павловском Посаде. В ближайшее время намечены поездки в Воскресенск, Раменское и другие города», — добавляется в сообщении.

Планируется, что подобные туры будут организовывать еженедельно. Число желающих участвовать в турпоездках в рамках программы постоянно увеличивается.

Еще одно популярное направление программы «Активное долголетие» – скандинавская ходьба. Увидеть пенсионеров, шагающих с лыжными палками, можно в «Чудо-парке», у Юбилейного и Западного прудов. На ежедневные занятия приходят десятки человек. В начале октября группа скандинавских ходоков из Электростали, участников программы «Активное долголетие», приняла участие в осеннем полумарафоне, который проходил в Черноголовке.

Главные преимущества скандинавской ходьбы – минимальный риск получения травмы и практически полное отсутствие противопоказаний. Она доступна каждому, независимо от возраста и физического состояния, поэтому становится популярной у пенсионеров. Преимущества и польза скандинавской ходьбы очевидны: повышается работоспособность, уходит лишний вес, нормализуются давление и сердечный ритм, улучшается настроение, и появляется интерес к жизни.

Городские учреждения культуры и досуга также приняли активное участие в подготовке праздничных и поздравительных мероприятий, приуроченных к программе «Активное долголетие». Весь октябрь в учреждениях культуры Электростали проходили концерты и творческие встречи, кроме того, юбиляров, отмечающих 80 и 85-летние, лично поздравлял глава муниципалитета Владимир Пекарев. У всех за плечами многолетний стаж работы на предприятиях и в учреждениях города.

С 1 октября правительство Московской области утвердило порядок предоставления подарочного набора пенсионерам, которым исполнилось 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 и 115 лет. Женщины, отмечающие юбилей, получили в подарок павловопосадские платки, а мужчины – пледы. Глава городского округа добавил от себя праздничные пакеты с наборами для чаепития.

«Ветераны внесли свою лепту в развитие города. Наша задача – продолжать их дело, реализовывать новые планы и проекты. Мы все преклоняемся перед старшим поколением, богатым своей мудростью, своим отношением к жизни. Пусть в душе каждого человека элегантного возраста будут комфорт и оптимизм, а рядом – близкие люди. Желаю нашим ветеранам активного долголетия», – поздравил юбиляров Пекарев.

Станть участником программы «Долголетие в Подмосковье» можно зарегистрировавшись на сайте.