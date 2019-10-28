РИАМО - 28 окт. В Московской городской военной прокуратуре и военных прокуратурах гарнизонов в Подмосковье с 1 октября на период осенней призывной кампании созданы консультативно-правовые пункты по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской военной прокуратуры.

«По согласованию с военными комиссарами Москвы и Московской области к работе консультационно-правовых пунктов ежедневно привлекаются представители юридических служб и призывных отделений военных комиссариатов, а также медицинские специалисты призывных комиссий», — говорится в сообщении.

В пунктах призывникам и членам их семей разъясняют положения законодательства о воинской обязанности и военной службе. Целью работы пунктов также являются незамедлительное реагирование на факты нарушения законодательства, получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий с последующими проверками.

Консультативно-правовые пункты работают: в Московской городской военной прокуратуре, 231 военной прокуратуре гарнизона, 317 военной прокуратуре гарнизона в Москве, Военной прокуратуре Балашихинского гарнизона, 51 военной прокуратуре гарнизона (Балашиха), Военной прокуратуре Наро-Фоминского гарнизона, Военной прокуратуре Красногорского гарнизона (Одинцово), Военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона (Химки), Военной прокуратуре Подольского гарнизона (поселение Рязановское, новая Москва).