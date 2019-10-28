РИАМО - 28 окт. С 3 по 4 ноября в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь искусств», в этом году ее главная тема — «Ночь искусств. Ночь премьер», в рамках акции пройдут свыше 250 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

«Эта культурная акция традиционно объединяет горожан разных возрастов. Все события, а их будет больше 250 по всей Москве, посвятили Году театра. Участников «Ночи искусств» ждут театральные постановки, перформансы, концерты, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи», - отметила заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра в России Наталья Сергунина.

В этом году участие в акции примут не только культурные центры, театры, школы искусств, библиотеки и музеи, но также вокзалы, аэропорты и парки. Например, несколько мероприятий пройдут на Казанском и Киевском вокзалах, в международном аэропорту Шереметьево.

Старт акции дадут в московском музыкальном театре «Геликон-опера» 3 ноября в 20:00. Сразу после торжественной церемонии открытия гостям покажут одну из самых известных постановок театра — оперу «Алеко». Чтобы посетить мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте акции.

Мероприятия акции пройдут на различных площадках по всему городу. Участие в подготовке концертов, спектаклей, квестов и экскурсий приняли известные режиссеры, художники, музыканты, писатели, организаторы проектов современных направлений искусства. Также будут представлены постановки, созданные победителями международной театральной программы ТеатрOnStage.