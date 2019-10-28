РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Активисты высадили 170 деревьев в одном из дворов на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 25 октября, активные жители многоквартирного дома №11 по улице Генерала Смирнова решили провести вечер не возле своих телевизоров, а заняться поистине полезным делом – озеленением дворовой территории. 170 деревьев было посажено вдоль «Сада камней», – говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали и дети, и взрослые.