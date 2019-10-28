РИАМО – 28 окт. Популярность партнерских родов в перинатальных центрах и родительных домах Московской области в последние годы неуклонно растет, с начала 2019 года уже около 14% молодых пар приняли решение о родах в таком формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В частности, если в 2018 году 9,7% всех родов проходили в данном формате, то за 9 месяцев 2019 года уже порядка 14% молодых пар приняли решение провести этот важный день вместе», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Партнерские роды в родовспомогательных организациях Подмосковья входят в стандартный пакет услуг в рамках ОМС, который получают все граждане Российской Федерации вне зависимости от места постоянной регистрации.

Подготовиться к партнерским родам будущие отцы могут, в том числе, на занятиях «Школ матерей» или в «Школах будущих родителей», которые проходят во всех городских округах Подмосковья.

На занятиях в школе акушеры-гинекологи, анестезиологи, психологи, врачи ЛФК, неонатологи и педиатры отвечают на все волнующие будущих родителей вопросы, связанные с беременностью, внутриутробным развитием ребенка, родами, грудным вскармливанием и заботой о новорожденном.

Тематические занятия в школе помогают справиться со страхами, скорректировать образ жизни и привычки с максимальной пользой для будущего ребенка. Кроме того, общение с психологом и квалифицированными врачами на занятиях в «Школе матерей» существенно снижает вероятность развития депрессий в послеродовом периоде.

В настоящее время на территории Подмосковья действует семь перинатальных центров и 35 родильных домов.