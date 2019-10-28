РИАМО - 28 окт. На базе Российского государственного социального университета в Московской области состоится V Межрегиональный форум для специалистов в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«Впервые в работе форума примут участие студенты. Будущим специалистам будут продемонстрированы профессии в сфере защиты прав детей-сирот. Для посетителей будет организована ярмарка вакансий, на инфоматах студенты смогут познакомиться со всеми возможностями трудоустройства и прохождения практики в государственных и муниципальных организациях, работающих в данных направлениях», - сказала Забралова.

По ее словам, на форуме будет представлена выставка деятельности служб сопровождения замещающих семей Подмосковья, где будут продемонстрированы разработки приоритетных направлений в сфере сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот.

«Участники смогут не только поделиться своим опытом по сопровождению приемных семей, но и принять участие в мастер-классах коллег, а также в работе профессиональных тематических площадок», – уточнила она.

Всего в Московской области функционирует 81 служба сопровождения замещающих семей и 73 школы приемных родителей. Услуги предоставляются бесплатно.