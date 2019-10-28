РИАМО – 28 окт. Рабочие завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, сейчас продолжают работы по перекладке инженерных коммуникаций, благоустройство территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода непосредственно над железнодорожными путями МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы. На уже забетонированной плите проезжей части между опорами 3 и 4 путепровода выполнена гидроизоляция», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что над железнодорожными путями ведут монтаж несъемной опалубки, армирование, подготовку к бетонированию плиты проезжей части.

Продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций на подходах к путепроводу, благоустройство территории.

Проектом предусматривается строительство или реконструкция почти 2,2 километра дорог, включая эстакаду протяженностью 132 метра, строительство более 2 километров тротуаров.

Путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом и войдет в состав проектируемой Юго-Восточной хорды.

Путепровод планируют достроить до конца года.