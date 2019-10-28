РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик обрезал ветви 35 деревьев, которые затеняли квартиры, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в рамках акции «Чистый лес» подрядной организацией на днях проводилась обрезка и вырубка деревьев во дворах многоквартирных домов. В общей сложности была произведена обрезка 35 деревьев, чьи ветви излишне затеняли квартиры проживающих и касались стекол окон», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также подрядчиком было вырублено 13 сухих деревьев на придомовых территориях.