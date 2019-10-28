РИАМО - 28 окт. Жители дома №32 на улице Лобачевского в московском районе Проспект Вернадского заключили первые договоры на новые квартиры в рамках программы реновации, семьи переселяются в новый дом №134 на Ленинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Переселение жителей дома №32 в новостройку стартовало 1 октября вслед за соседними пятиэтажками №34 и №36 на улице Лобачевского. Тогда 80 семей получили от департамента городского имущества письма с предложениями равнозначных квартир.

«Первые семьи из дома №32 на улице Лобачевского стали правообладателями равнозначных квартир в доме №134 на Ленинском проспекте, заключив договоры с департаментом городского имущества. Еще 39 семей приглашены в департамент для подписания договоров в ближайшее время», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего от жителей домов №№32, 34 и 36 на улице Лобачевского получено 198 согласий на предложенные квартиры в новостройке на Ленинском проспекте, семьи уже передали полный пакет документов для дальнейшего оформления договоров.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.