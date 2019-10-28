РИАМО - 28 окт. Следственный комитет инициировал проверку информации о мошеннических действиях в отношении волейболистки паралимпийской сборной России, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по информации СМИ о мошеннических действиях столичного предпринимателя», - сказала Иванова.

По данным СМИ, жертва афериста потеряла ноги в раннем детстве, занималась спортом и вошла в паралимпийскую сборную по волейболу. В 21 год девушка приняла решение приобрести бионические протезы у одного из предпринимателей Москвы. Тот уговорил спортсменку взять для покупки кредит на сумму в 5 миллионов рублей, а после получения средств просто пропал.

Следователи проверят все изложенные в материалах данные, установят обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.